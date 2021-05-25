استثمار

«السياحة الثقافية»: طلبات من السوق الأمريكية لزيارة الأقصر

اللجنة تشدد على تطعيم 12 ألف عامل بالصعيد
دعاء محمود 9:00 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21 9:00 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21

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قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هناك طلبات من السوق الأمريكية لزيارة مدينة الأقصر خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تبدأ الحركة السياحية منها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتعد إسبانيا، وأمريكا اللاتينية، والدول الإسكندنافية، وبعض دول أمريكا الشمالية من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان.

كانت حركة السياحة الوافدة من الأمريكتين سجلت قدوم 548 ألف سائح خلال عام 2019 بارتفاع %4.2 عن العام السابق له، وذلك قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف «عثمان» لـ«المال» أن معرض «الفيتور» والذى أقيم فى إسبانيا خلال الفترة من 19 وحتى 23 مايو الجارى أسفر عن ردود إيجابية، فهناك حجوزات من السوق الإسبانية لزيارة الأقصر بحلول أواخر شهر يوليو المقبل.

وطالب الجهات المعنية بالبدء فى تطعيم العاملين فى القطاع السياحى فى محافظات الصعيد أسوة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والذى تم تطعيم أغلب العاملين فيها.

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ولفت إلى أن لجنة تسويق السياحة الثقافية التى يرأسها لديها قاعدة بيانات كاملة للعاملين بالقطاع فى محافظات الصعيد وتحديداً الأقصر وأسوان والذى لا يتخطى عددهم 12 ألف عامل.

جدير بالذكر أن أزمة «كورونا» ألقت بظلالها على القطاع السياحى، إذ هوت إيرادات القطاع فى مصر بأكثر من 69 % خلال العام الماضى لتهبط إلى حوالى 4 مليارات دولار بالمقارنة مع ما يزيد عن 13 مليارا فى عام 2019.

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وتوقفت حركة الطيران والسفر على مستوى العالم وأغلقت الحدود بين الدول لعدة شهور للحد من تفشى العدوى من «كوفيد – 19».

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بقلم دعاء محمود

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