السياحة : الترويج لمصر بالسوق الروسية متوقف على الأعداد الوافدة منها

دعاء محمودقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن السوق الروسية تمثل نسبة 30% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرة إلى أن خطة الترويج لهذه السوق تتوقف على حجم الأعداد التي ستصل على أولى الرحلات من موسكو- القاهرة.كانت السلطات الروسية قد علقت الطيران مع مصر عقب سقو

دعاء محمود





قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن السوق الروسية تمثل نسبة 30% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرة إلى أن خطة الترويج لهذه السوق تتوقف على حجم الأعداد التي ستصل على أولى الرحلات من موسكو- القاهرة.

كانت السلطات الروسية قد علقت الطيران مع مصر عقب سقوط الطائرة الروسية “ميتروجيت” فى سيناء، أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، ما تسبب فى وفاة 224 شخصًا كانوا على متنها.

ووقع وزيرا الطيران المصرى، والنقل الروسى سوكولوف، أواخر العام الماضى، بروتوكول عودة الرحلات لتنطلق بداية من فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قررت طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال، وتخفيض 35% على الدرجة السياحية على رحلتها الأولى المقرر لها 12 أبريل للذهاب والعودة.

وأضافت المشاط، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت، اليوم، بعنوان السياحة والاقتصاد، أن الوزارة تُولي اهتمامًا بمدينة شرم الشيخ والبحث عن أسواق بديلة للتخلص من فرض بعض الدول حظر السفر مثل بريطانيا.