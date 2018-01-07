السياحة الإسرائيلية تحقق 582 مليون دولار فى 2017

3 ملايين سائح دخلوا إسرائيل خلال العام الماضى .. وخلق 25 ألف فرصة عمل فى العام نفسه عادل عبد الجواد بلغت السياحة الوافدة إلى إسرائيل في عام 2017 ذروتها؛ حيث بلغ عدد السائحين الوافدين إلى إسرائيل حوالي 3.6 مليون سائح، ومعدل السياح قد تتجاوز 4 ملايين شخص في الأيام الأولي لعام 2018، وحققت لأو

3 ملايين سائح دخلوا إسرائيل خلال العام الماضى .. وخلق 25 ألف فرصة عمل فى العام نفسه





عادل عبد الجواد





بلغت السياحة الوافدة إلى إسرائيل في عام 2017 ذروتها؛ حيث بلغ عدد السائحين الوافدين إلى إسرائيل حوالي 3.6 مليون سائح، ومعدل السياح قد تتجاوز 4 ملايين شخص في الأيام الأولي لعام 2018، وحققت لأول مرة 20 مليار شيكل إسرائيلي أي ما يعادل 582 مليون دولار أمريكي، وخلقت 25 الف فرصة عمل، حسبما أفاد وقع “ذا مركر” الاقتصادي الإسرائيلي.

وقال رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو: “قبل بضعة أشهر شاهدنا إدهارًا بالسياحة 3.6 مليون سائح، آملًا أن العام المقبل يشهد 4 ملايين وأكثر، الأمر الذي هو بطبيعة الحال يسهم في تحسن اقتصادنا، فالسياحة تجلب المال لإسرائيل وأصبحت جزءًا مهمًا من اقتصادنا”.

وأضاف وزير السياحة في إسرائيل “ياريف ليفين” قائلًا: “كان 2017 نقطة تحول تاريخية في السياحة الوافدة أكثر من وصل إلى 3.6 مليون سائح في إسرائيل خلال العام زيادة قدرها نحو 700 ألف سائح، مقارنة بالعام الماضي 2016، وهذا حافز جيد لشركات الطيران لفتح خطوط السياحة الوافدة والتعاون مع كبار وكلاء السياحة في العالم، مشيرا إلي أن السياحة هي المحرك الرئيسي النمو للاقتصاد الإسرائيلي”.

وأكد “ليفين” أنه مقارنة مع السنوات الماضية وبعام 2017 فقد حطم رقمًا قياسيًا في عدد السائحين الوافدين لهذا العام، وقال إن إجمالي الإيرادات من السياحة الوافدة وحدها في عام 2017 وصلت إلى أكثر من 20 مليار منها 4 مليارات شيكل نتيجة مباشرة لزيادة عدد السياح في عام 2017.

وأضاف: لقد بدأنا العام الماضي العمل بنجاح كبير، مع زيادة عشرات بالمئة من دخول السياح إلى إسرائيل، مقارنة بالسنوات السابقة في بلدان مثل الصين والهند ورومانيا.