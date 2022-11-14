السياحة: إنفاق 50 مليون جنيه في إطار خطة متكاملة لإنقاذ دير مارمينا

كشفت الوزير مفوض داليا عبد الفتاح، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، عن إنفاق نحو 50 مليون جنيه، في إطار خطة متكاملة لإنقاذ دير مارمينا بالإسكندرية الذي كان مهددًا بالخطر بسبب المياة الجوفية، وجاهز للرفع من قائمة الآثار المهددة بالخطر، مؤكدة إرساله لمنظمة اليونسكو وفي انتظار بعثة الرصد.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمود مسلم اقتراحين برغبة مقدمين من النائب إيهاب زكريا عطا؛

أولهما بتسجيل موقع وادى الحيتان في الصحفة الإلكترونية التعريفية لوزارة السياحة ضمن المواقع المصرية المصنفة من قبل منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي،

والثاني بشأن تسجيل مواقع بمدينة الإسكندرية كمواقع للتراث العالمى بمنظمة اليونسكو.

وأشارت عبد الفتاح إلى أنه تم إعداد خطة لإدارة الموقع، وهي والتي خطوة بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون على رأس الأولويات، لا سيما أنه مصدر رئيسي للدخل إذا أُدير بشكل جيد.

ونوهت عبد الفتاح بأن هناك قائمة مواقع مسجلة، وأخرى تمهيدية، مشيرة إلى أن اللجنة الدائمة للآثار اجتمعت في 2019 لاختيار أماكن محددة للتسجيل في الإسكندرية القديمة وليس تسجيلها بالكامل كما كان مقترحًا سابقًا.

وأكدت داليا عبد الفتاح أن وادي حيتان مسجل على موقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، والموقع تابع لوزارة البيئة وليس وزارة السياحة،

مشيرة إلى أنه تم وضع مصر على قائمة التراث العالمي، وثلث التراث العالمي يتواجد في مصر، وهناك قوائم مسجلة بموقع التراث العالمي؛ منها موقع سانت كاترين في 2001،

ثم وادي الحيتان، وتم تسجيله بموقع التراث العالمي باليونسكو ويتبع وزارة البيئة، أما وادى حيتان فتم تسجيله فى اليونسكو فى 2005 لأسباب بيئية بحتة.