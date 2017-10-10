السياحة: إضاءة برج القاهرة بالليزر احتفالا بصعود المنتخب للمونديال

أحمد عاشورقالت وزارة السياحة إنه احتفالا بالإنجاز الرياضي للمنتخب المصري وتأهله لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، وتزامنا مع احتفالات أكتوبر قامت هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لإضاءة واجهة مجمع التحرير وبرج القاهرة، وعمل عروض ضوئية باستخدام الليزر بالألوان المختلفة عليهم، بدءا من مساء

أحمد عاشور

قالت وزارة السياحة إنه احتفالا بالإنجاز الرياضي للمنتخب المصري وتأهله لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، وتزامنا مع احتفالات أكتوبر قامت هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لإضاءة واجهة مجمع التحرير وبرج القاهرة، وعمل عروض ضوئية باستخدام الليزر بالألوان المختلفة عليهم، بدءا من مساء الغد الأربعاء وحتى مساء السبت، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت الوزارة إلى أنها من خلال هيئة تنشيط السياحة بدأت بالفعل في استغلال الحدث من خلال برنامج وخطة للاستفادة من الحدث، وتعزيز المردود الإعلامي لإلقاء الضوء على مصر.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة السياحة في استغلال الأحداث الإيجابية لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى.