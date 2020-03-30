«السياحة» : إجراءات صارمة ضد المتعسفين مع العاملين بالقطاع

وضع حلول عاجلة لمشكلات العاملين بالقطاع، مع عدم تسريحهم وحصولهم على جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد 19) علي القطاع السياحي.

وأكدت اللجنة بالتنسيق مع غرف المنشآت الفندقية والسياحية ضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلات العاملين بالقطاع، مع عدم تسريحهم وحصولهم على جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.

وأضافت أنه سوف تتخذ الوزارة إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع، كما ستتم مناقشة الحزم التحفيرية الواردة من الحكومة والبنك المركزي.

كما قررت اللجنة انعقادها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأزمة وتدارك اية مشكلة قد تطرأ علي الساحة.

وأكد بيان صادر عن وزارة السياحة، أنه خلال الاجتماع تم استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الأقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية.

كما تم استعراض أعمال التعقيم والتطهير التي تمت في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر ، إضافة إلى البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي والمنشآت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والآثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، التي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة و السكان.

استمرار أعمال التطهير بالفنادق والمتاحف والمواقع الأثرية

ونوهت اللجنة خلال اجتماعها إلى استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الاثرية والفنادق مع إرسال لجان متخصصة من وزارة السياحة والاثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للرقابة والتفتيش علي عمليات التطهير والتعقيم داخل الفنادق وتقييمها والتأكد من انها تتم وفقا للضوابط والمعايير التي اقرتها منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة و السكان.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتقاعس عن أعمال التعقيم

كما قررت اللجنة أنه في حالة تقاعس اي من هذه الفنادق عن أعمال التطهير ستقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها.

ولفتت إلى أنه تتم متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية على أن تقوم نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كل السبل لعودتهم الي بلادهم.

وتابعت أنه في حالة رغبة اي سائح في الاستمرار و البقاء في مصر، مرحب بتواجدهم ولكن بعد التأكد من سلامتهم صحيًا بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من أنهم حالات سلبية للفيروس وغير حاملين له.

ووجهت اللجنة خلال الاجتماع جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها وبين غرف المنشآت الفندقية والسياحية والمحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.