السياحة : إجراءات صارمة ضد أي فندق عائم يفتقد اشتراطات السلامة الصحية

المال- خاصبعد ظهور بعض حالات الإعياء الأخرى لنزلاء على متن أحد الفنادق العائمة بالأقصر، قامت وزارة السياحة بإرسال تنبيه شديد اللهجة لجميع الفنادق العائمة مفاده أن الوزارة لن تتهاون مع أي فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية اللازمة. صرح بذلك عبد الفتاح العاصي، وكيل الوزارة ورئيس قطاع ا

المال- خاص

بعد ظهور بعض حالات الإعياء الأخرى لنزلاء على متن أحد الفنادق العائمة بالأقصر، قامت وزارة السياحة بإرسال تنبيه شديد اللهجة لجميع الفنادق العائمة مفاده أن الوزارة لن تتهاون مع أي فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية اللازمة. صرح بذلك عبد الفتاح العاصي، وكيل الوزارة ورئيس قطاع الفنادق.

وأشار إلى أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قامت بالتنسيق مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وتم دفع لجان تفتيش من الوزارتين تضم أطباء من وحدة الجودة الصحية بوزارة السياحة، ومن إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة؛ لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية لجميع الفنادق العائمة، وتقوم هذه اللجان حاليًّا بالتفتيش على جميع الفنادق العائمة وفحصها؛ للتأكد من استيفاء كل اشتراطات السلامة الصحية اللازمة، خاصة مع وجود رحلات كثيرة للمصريين بمناسبة إجازة نصف العام، مضيفًا أن لجان التفتيش بدأت عملها منذ الأسبوع الماضي.

وقال إن الوزيرة أعطت تعليمات باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية أو تظهر فيه أية حالة إعياء، وذلك بإغلاقه وإيقاف مديره، وأن يتحمل الفندق مسئولية نقل النزلاء الموجودين على متنه إلى فنادق أخرى تتوافر فيها هذه الاشتراطات.

وأكد أن حالات الإعياء التي ظهرت على متن أحد الفنادق العائمة تماثلت للتعافي وخرجت من المستشفى، وأن الوزارة قامت بإيقاف الفندق العائم الذي ظهرت فيه هذه الحالات، وتم نقل نزلائه إلى أحد فنادق الأقصر؛ لاستكمال رحلتهم دون تحمل أي نفقات.