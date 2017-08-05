السياحة: أوقفنا مديرى فنادق لرفضهم نزول السيدات بالمايوه الشرعى

أحمد الدسوقى: قال عبدالفتاح العاصي، وكيل وزارة السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية، إن الوزارة اوقفت بعض مديري الفنادق بعد اتخاذهم قرارات بمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالمايوه الشرعى. وأشار فى مداخلة تلفونية لبرنامج "هنا العاصمة"، الى ان بعض القرى السياحية تمنع دخول منطقة حمامات السباحة لل

أحمد الدسوقى:

قال عبدالفتاح العاصي، وكيل وزارة السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية، إن الوزارة اوقفت بعض مديري الفنادق بعد اتخاذهم قرارات بمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالمايوه الشرعى.

وأشار فى مداخلة تلفونية لبرنامج “هنا العاصمة”، الى ان بعض القرى السياحية تمنع دخول منطقة حمامات السباحة للسيدات المحجبات ، مضيفا :” لا يمكننا التدخل لانها ليست تحت إشرافنا”.

وتابع:”حمام السباحة يختلف عن البحر”، مشيرا الى ان كل فندق يضع سياسة داخلية تتعلق بنوع الأقمشة والملابس الواجب استخدامها لضمان استمرار تعقيم المياه الخاصة بحمام السباحة.



وتراجعت وزارة السياحة عن قرار إلزام المنشآت الفندقية بالسماح للمحجبات المرتديات للمايوه الشرعى بالنزول لحمامات السباحة، باعتبار ذلك تمييزاً دينياً بعد نحو 24 ساعة من صدور القرار، ووزعت الوزارة منشوراً على غرفة المنشآت الفندقية لإلغاء ما جاء بالمنشور رقم ٣٠، الذى سبق تعميمه على مختلف الفنادق والقرى السياحية، والخاص بالسماح للمحجبات المرتديات المايوه الشرعى بالنزول لحمامات السباحة بالقرى السياحية. وتضمن المنشور الدورى الجديد الذى تم تعميمه على الفنادق إلغاء ما جاء بالمنشور السابق لحين دراسة الموضوع بعمق. واعتبر العاملون فى قطاع السياحة بالبحر الأحمر القرارين استمرارا لسياسة التخبط فى القرارات وإصدارها دون دراسة.