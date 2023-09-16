وزير السياحة: ارتفاع إيرادات تذاكر الزيارة لنحو 5 أضعاف خلال عامين

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار أسفر عن قدرته على تمويل كافة المشروعات تمويلًا ذاتيًا من خلال الارتفاع الذي تشهده إيرادات تذاكر الزيارة بحوالي 5 أضعاف خلال عامين.

وأضاف الوزير أنه تم زيادة حجم الإنفاق العام على مشروعات الآثار لتصل إلى 3 مليارات جنيه للعام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي المنقضي والذي بلغ فيه الانفاق حوالي مليار ونصف.

ووصف الوزير افتتاح مسجد سارية الجبل في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بالاستثمار الكبير في مجال السياحة حيث يساهم في تقديم تجربة سياحية خاصة للزائرين من المصريين والسائحين من كل دول العالم في ضوء حرص الدولة على تحسين جودة التجربة السياحية بالمقاصد السياحية المصرية.

يأتي ذلك في ظل النمو المتزايد في الحركة السياحية التي تشهدها مصر في الوقت الحالى واستعادتها لنسبة السياحة بعد جائحة كورونا بشكل كبير.