السياحة: آخر موعد لرحلات موسم العمرة خلال شوال

قررت وزارة السياحة والآثار، استمرار تنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية على أن يكون آخر عودة لرحلات العمرة نهاية شهر شوال المقبل، وبذلك ينتهي موسم العمرة للعام الجاري.

وقالت غرفة شركات السياحة، في منشور لها منذ قليل، تم توزيعه على شركات السياحية العاملة في نشاط الحج والعمرة، إن ذلك يأتي في ضوء المجريات المستمرة لموسم العمرة وسعيا لتحقيق أهداف بوابة العمرة ومنها مجابهة الكيانات غير الشرعية والسماسرة والتي تقوم بتسويق تأشيرات الزيارة والأنواع الأخرى التي تسمح بتأدية مناسك العمرة.

كما وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، رسالة إلى المعتمرين هذا العام القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة لعام 1444 هجرية، محذرة حاملي تأشيرات الزيارة، بضرورة الالتزام بالفترة المحددة في تأشيرة العمرة، تجنبًا لمخالفة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتابعت وزارة الحج السعودية: “تأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة تأشيرتك”.

وفي أغسطس الماضي، اعتمدت وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، حيث تم بدء رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر الماضي وفقاً لقرار مجلس الوزراء فى اجتماعه في 4 أغسطس 2022.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.

كما نصت الضوابط على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1444هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأضافت أن الضوابط نصت أيضاً أنه سيتم السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة لموسم 1444هـ اعتباراً من 21 أغسطس الماضي ولمدة شهر شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة.