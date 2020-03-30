«السياحة»: استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم حتى 15 أبريل

أكدت وزارة «السياحة» والآثار، أنه سيتم استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية بمصر أمام الزيارة، بالاضافة إلى غلق جميع المطاعم والنوادى الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك حتى ١٥ أبريل ٢٠٢٠.

وأضافت في بيان صحفي، أن هذا الأمر استمرارا للإجرءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمكافحة فيروس “كورونا المستجد”، (Covid 19، منوهة بأنه خلال هذه الفترة سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير جميع المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة «السياحة» والآثار كانت قد اغلقت جميع المتاحف والمواقع الاثرية في مصر وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق امام الزائرين من الخارج، كما قامت بتعليق جميع الفاعليات والمناسبات الاجتماعية والحفلات منذ يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠ وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن وجود مجموعة كبيرة من المواطنين.