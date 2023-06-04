السویس للأسمنت تستثمر ملایین الدولارات في دعم الاستدامة البیئیة

في ضوء الاحتفال بالیوم العالمي للبیئة، تحتفل مجموعة شركات السویس للأسمنت – واحدة من أكبر منتجي للأسمنت الرمادي في مصر وإحدى الشركات التابعة لمجموعة ھایدلبرج ماتریالز الألمانیة بإنجازاتھا في مجال الحد من انبعاثات ثاني أكسید الكربون وتأثیرھا السلبي البیئي وذلك إیمانا وتوافقا مع رؤیة مصر ،2030 وأھداف الأمم المتحدة للتنمیة .

وفي ھذا الصدد، صرح محمد حجازي العضو المنتدب لمجموعة شركات السویس للأسمنت، بأن المجموعة تلعب دورًا رائداً في خلق المجتمعات المحلیة في مصر، موضحاً أن المجموعة تسعى إلى ضمان تمتع ھذه المجتمعات بأكبر قدر من الأمان البیئي .

وأضاف حجازي، بأن الأسمنت سیظل دائما المادة الضروریة لبناء البنیة التحتیة وقطاع التشیید في مصر والعالم، وما تفرضھ علینا مھام مسؤولیتنا توفیر تلك السلعة الأساسیة واستخدامھا بأقل ضرر بیئي ممكن. وھذا ما یدفعنا لاستثمار ملایین الدولارات في ھذه الصناعة الحیویة بغرض دعم المجموعة لتقلیل الأثر البیئي في مختلف مجالاتھا الرئیسیة، وعلى سبیل المثال استخدام المجموعة لمصادر الطاقة البدیلة وتقلیل نسبة الكلنكر في صناعة الأسمنت”.

وعلى غرار ما قامت به الشركة الأم، ھایدلبرج ماتریالز، تعمل السویس للأسمنت بكامل طاقتھا على دفع التحوَّل لكي تصبح واحدة من أكثر الشركات استدامة بیئیة في مصر لقطاع الأسمنت، وھدفھا الطموح خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون بنسبة تصل إلى ٪24 بحلول عام 2030 مقارنة بالمستوى المسجَّل عام .2019

وقد بلغت استثمارات المجموعة حوالي 60 ملیون دولار منذ عام 2010 للتطویر التكنولوجي من أجل تقلیل وخفض انبعاثات الغبار بشكل ملحوظ في عملياتھا الإنتاجية.

وظھر ذلك جیداً عام ،2020 مقارنة بالنسبة المسجلة عام .2012 فقد انخفضت انبعاثات الغبار بنسبة ،٪80 ویؤدي ھذا إلى جودة ونقاء الھواء بالبیئة المحیطة وأیضا تقلیل المشاكل الصحیة.

كما تم تخصیص استثمار إضافي بنحو 16 ملیون دولار لاستخدام الوقود غیر الأحفوري، والذي یمثل عنصرًا بالغ الأھمیة في خفض الانبعاثات الكربونیة في صناعة الأسمنت.

ومن جھة أخرى استخدمت المجموعة تكنولوجيا مختلفة داخل مصانعھا الثلاثة “حلوان، القطامیة، السویس” لدعم استخدام الوقود البدیل في عملیاتھا. وهو ما جعل السویس للأسمنت أول منتج للأسمنت في مصر یقوم بتغذیة الأفران للعمل بالوقود البدیل. یستمر للأجیال القادمة.

وأعلنت المجموعة مؤخرًا أنھا ستستثمر 25 ملیون دولار أمریكي لبناء نظام لتجمیع الحرارة المتولدة من أفرانھا في مصنع حلوان وتحویلھا إلى طاقة كھربائیة.

ویمكن أن یكون “نظام استعادة الحرارة المھدرة” ھذا عاملاً حاسمًا في تقلیل استخدام الطاقة والتكالیف وانبعاثات ثاني أكسید الكربون في مصانع الأسمنت من خلال استخدام الطاقة المھدرة بھدف تحسین كفاءة استھلاك الطاقة لإنتاج ما یصل إلى 30% من احتیاج المصنع من الكھرباء.

وقال عمر خورشید، رئیس القطاع الفني لمجموعة شركات السویس للأسمنت: “نحن ملتزمون بمتابعة المبادرات لتوسیع نطاق حلول البناء المبتكرة والصدیقة للبیئة، وتعزیز الكفاءة التشغیلیة من خلال الرقمنة، وتعزیز مشاركة العملاء من أجل إحراز نتائج.

وأضاف: “لا تسعى المجموعة إلى تقلیل التأثیر البیئي لعملیة الإنتاج فحسب، ولكن تطویر منتجاتھا الأسمنتیة أیضا.ً

ففي عام ،2021 قدمت الشركة إلى السوق منتجات جدیدة ذات بصمة أقل لثاني أكسید الكربون ولدیھا القدرة على خفض انبعاثات الكربون بمقدار النصف”. أعمال أفضل وإحداث تأثیر أكثر إیجابیة”.

وتؤمن مجموعة شركات السویس للأسمنت بھدفھا الرئیسي المتمثل في الجمع بین التنمیة الصناعیة والأداء الاقتصادي، وحمایة البیئة وتحسین نوعیة الحیاة، وإتاحة غد أفضل.