السويفي: 205 ملايين جنيه حصيلة جمركية للسيارات في ديسمبر

أحمد عوضأكد هشام السويفي، مدير الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس، أن حجم الحصيلة الجمركية للسيارات بلغت 205 ملايين و095 ألفًا و100 جنيه، خلال ديسمبر الماضي، موضحًا أن إجمالي عدد السيارات التي تم الإفراج عنها بشكل نهائى 1543 سيارة، بقيمة استيرادية 360 مليوناً و268 ألفاً و329 جنيهًا.وأوضح لـ"الم

أحمد عوض

أكد هشام السويفي، مدير الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس، أن حجم الحصيلة الجمركية للسيارات بلغت 205 ملايين و095 ألفًا و100 جنيه، خلال ديسمبر الماضي، موضحًا أن إجمالي عدد السيارات التي تم الإفراج عنها بشكل نهائى 1543 سيارة، بقيمة استيرادية 360 مليوناً و268 ألفاً و329 جنيهًا.

وأوضح لـ”المال”، أن حصيلة السيارات خلال الشهر الماضي تعتبر اﻷعلي عبر منفذ السويس خلال 2017، بفضل زيادة معدل واردات السيارات “البيك – أب” من دول الخليج خاصة السعودية، متوقعًا أن ترتفع خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات مصلحة الجمارك، أفرجت الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس خلال ديسمبر الماضي، عن 931 سيارة فئة “البيك – آب”، و612 سيارة ركوب.

ويوضح الجدول التالي، إحصائيات منفذ سيارات السويس خلال ديسمبر 2017:

