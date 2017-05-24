السويس والإسكندرية تستقبلان 25.2 ألف طن بوتاجاز

نسمة بيومى

قال المهندس عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية «بتروجاس» إن موانئ الإسكندرية والسويس تستقبل حاليا حزمة شحنات من البوتاجاز بحمولة 25.2 ألف طن.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن حجم الرصيد والمخزون الإستراتيجي من البوتاجاز حاليا يكفى لمدة 18 – 20 يومًا.

وأوضح أن ميناء الإسكندرية يستقبل شحنة بحمولة 8600 طن من شركة «سونطراك» الجزائرية ، والسويس 3 شحنات من ميناء ينبع السعودى، واحدة بكمية 6400 طن، واثنين بحمولة 5100 للواحدة.

وأشار إلى أن معدلات ضخ البوتاجاز حاليا 950 – 960 ألف أسطوانة يوميا، مؤكدا أنه سيتم العمل بتلك المعدلات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لترتفع بعد ذلك إلى مليون أسطوانة يوميا .

ولفت إلى أنه فى حال ارتفعت معدلات الطلب خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان، سيتم زيادة حجم الإمدادات اليومية.

وتنتج مصر نحو 40 – %50 من جملة احتياجاتها السنوية من البوتاجاز، والتى تتجاوز 4 ملايين طن، فيما تستورد النسبة المتبقية من عدة دول على رأسها السعودية والجزائر.

ونوه «الشويخ» بأن الإمدادات اليومية التى يتم توجيهها حاليا للسوق المحلية، تمثل المعدلات الطبيعية، إذ وصلت إلى ذروتها خلال الأشهر الأولى من العام الجارى بواقع 1.3 مليون أسطوانة.

وأكد إعلان وزارة التموين والمحافظات، حالة الطوارئ لإحكام عملية الرقابة على المستودعات خلال شهررمضان، لضمان وصول المنتج إلى مستحقيه، وتلافى حدوث أى اختناقات أو أزمات.

وشدد على انتظام عمليات وصول واستلام الشحنات المستوردة ، فضلا عن إنتاج معامل التكرير المحلية.