«السويس للصلب» تلحق بعز وترفع أسعار الحديد اليوم 1980 جنيها بعد صعود الدولار



كشف محب شفيق أحد تجار مواد البناء عن إعلان مصنع حديد السويس للصلب زيادة أسعار الحديد اليوم خلال شهر نوفمبر الحالى بواقع 1980 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1-11-2022.

وكشف شفيق للمال ، أن مصنع السويس للصلب قام بزيادة أسعاره عبر إخطار منذ قليل لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 19550 جنيها تسليم أرض مصنع.

سعر الحديد اليوم

وقال إن هناك انخفاضا في الطاقة الانتاجية لبعض المصانع ، متوقعا أن يصل سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد السويس للمستهلك بسعر 19.9 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

من جانبه كشف مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لأكثر من 24 جنيها تسبب في ارتفاع سعر الحديد في مصر مجددا بعد استقراره على مدار 3 أشهر الماضيين.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

فيما لم يتغير سعر شركة حديد المصريين حتى الآن والذي يسجل نحو 17570 جنيها للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 17550 جنيها، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها اليوم

وأكد صعوبة توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب وسط أزمة الطاقة والتوترات وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.