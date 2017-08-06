السويس للصلب تلحق بحديد المصريين وترفع السعر 11.250 جنيه

عمر سالم: أعلنت شركة السويس عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من ٧ اغسطس الحالى، عند 10820 جنيه أرض مصنع، ليصل سعر طن الحديد إلى نحو ١١٢٥٠ ألف للمستهلك، بدلاً من ١١ الف جنيها منذ 25 يوليو الماضى. وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن

عمر سالم:

أعلنت شركة السويس عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من ٧ اغسطس الحالى، عند 10820 جنيه أرض مصنع، ليصل سعر طن الحديد إلى نحو ١١٢٥٠ ألف للمستهلك، بدلاً من ١١ الف جنيها منذ 25 يوليو الماضى.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 10820 أرض المصنع، مضافا إليه سعر النولون ” النقل” بدلاً من 10620 جنيها للوكلاء.

وأوضح فى تصريحات لـ “المـال” الأحد أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو ١١.١ جنيها على أن يصل إلى المستهلك بـ 11.250 الف جنيه.

وأشار إلى أن الشركات ملتزمة نسبيا بالتسليمات ، كما أن هناك ارتفاعا فى أسعار الخامات، فقد وصل سعر طن البيليت إلى 470 دولارا ، بالإضافة إلى أن قلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى سبب رفع الأسعار.

وكانت شركة حديد المصريين، قد اعلنت عن رفع أسعارها منذ قليل ليسجل الطن 11.3 الف جنيه ويشهد السوق حاليا حالة من زيادة مستمرة بالاسعار وعدم الاستقرار فى الطلب والسعر.