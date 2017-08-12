السويس للصلب تقفز بالطن 600 جنيه

محمود زكي: رفعت شركة السويس للصلب سعر الطن بداية من اليوم الأحد، بنحو 600 جنيه للطن، ليصل السعر إلى 11400 جنيه تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، مقابل 10800 جنيه. وقال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء لـ"المال"، إن

محمود زكي:

رفعت شركة السويس للصلب سعر الطن بداية من اليوم الأحد، بنحو 600 جنيه للطن، ليصل السعر إلى 11400 جنيه تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، مقابل 10800 جنيه.

وقال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء لـ”المال”، إن الشركة أبلغت الوكلاء بتسليم الطن للتجار والوكلاء بسعر 11600 جنيه شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن سعر البيع للمستهلك سيصل إلى 11750 جنيه للطن مع مراعاة فروق النولون.