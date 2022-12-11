السويس للصلب ترفع سعر الحديد بواقع 1000 جنيه للطن بدءا من الغد

كشف محب شفيق – أحد تجار مواد البناء – عن إعلان مصنع السويس للصلب ارتفاع سعر الحديد اليوم في مصر بواقع 1000 جنيه للطن ، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار اعتبارا من غد الاثنين 12-12-2022.

وقال شفيق في تصريحات خاصة لـ “المال” إن مصنع السويس للصلب أبلغ وكلاءه عبر إخطار منذ دقائق يفيد بزيادة سعر الحديد اليوم لصنف التسليح في مصر الخاصة بالشركة خلال شهر ديسمبر بواقع 1000 جنيه للطن ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 21350 جنيها تسليم أرض مصنع.

إنتاج الجديد فى مصر

وتختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ووفقاً للزيادة الجديد في أسعار الحديد الخاصة بمصنع السويس للصلب فقد يصل سعر طن الحديد للمستهلك لنحو 21.7 ألف جنيه للطن، شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وعلمت المال من مصادر في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه تسبب في زيادة سعر الحديد في مصر مجددا ، لافتة إلى أن مبيعات الحديد تشهد تراجع عنيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وأكدت المصادر صعوبة توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب وسط أزمة الطاقة والتوترات وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي المصري .

وارتفع إنتاج مصر من الحديد بنهاية عام 2021 لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات حيث وصلت معدلات الإنتاج إلى 10.3 مليون طن حديد، وذلك وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن منظمة الصلب العالمية world steel ، واحتلت مصر المركز الـ 20 فى قائمة الدول المنتجة للحديد عالميًا، والأولى أفريقيًا، والثالثة فى منطقة الشرق الأوسط بعد أن قفز إنتاجها العام الماضى 25.1%.