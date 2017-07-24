السويس للصلب ترفع سعر الحديد إلى 10900 جنيه

عمر سالم: أعلنت شركة السويس للصلب، عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 24 يوليو الحالى، إلى 10500 جنيه أرض مصنع، لتصل إلى نحو 10900 للمستهلك، بدلاً من 10650. وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة "الماسية" لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت…

عمر سالم:

أعلنت شركة السويس للصلب، عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 24 يوليو الحالى، إلى 10500 جنيه أرض مصنع، لتصل إلى نحو 10900 للمستهلك، بدلاً من 10650.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة “الماسية” لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته إلى 10625 جنيها أرض المصنع، مضافا إليه سعر النولون ” النقل” بدلاً من 10350 بداية الشهر الحالى.



وأوضح – فى تصريحات لـ “المـال” اليوم الإثنين، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10750 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك بـ 10900 جنيه.

وأشار إلى أن الشركات غير ملتزمة بالتسليمات بشكل كبير ، كما أن هناك ارتفاعا فى أسعار الخامات، فقد وصل سعر طن البيليت إلى 455 دولارا ، بالإضافة إلى أن قلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى، هو سبب رفع الأسعار.