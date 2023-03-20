«السويس للصلب» ترفع أسعار الحديد اليوم 2850 جنيها للطن أرض المصنع

أعلن مصنع حديد السويس للصلب عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 20-3-2023، بواقع 2850 جنيها للطن والتى تعد ثاني زيادة للمصنع خلال شهر مارس الجاري.

سعر الحديد اليوم

وكان مصنع السويس للصلب قد قامت بزيادة أسعار الحديد في مصر بواقع 2300 جنيه الطن خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري وبلغ حينها 29200 جنيها للطن.

وعلمت “المال” من محب شفيق أحد تجار مواد البناء، إن مصنع حديد السويس للصلب أعلن رفع أسعاره عبر إخطارا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر طن حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس، ليسجل سعر طن الحديد نحو 32050 جنيها تسليم أرض مصنع، بدلا من 29200 حنيه مطلع الشهر الجاري.

يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأضاف شفيق في تصريحات خاصة أنه بعد تطبيق الزيادة الجديدة اليوم، فإنه من المرتقب أن يصل سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد السويس للمستهلك بسعر 32.6 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

يذكر أن حديد عز أعلن زيادة أسعار الحديد في مصر بواقع 2850 جنيها للطن أمس، ومن المرتقب قيام مصانع إنتاج حديد التسليح بزيادة أسعارها نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة سعر الدولار أمام الجنيه لمستويات 31 جنيها في البنوك المحلية.

وقال شفيق إلى إن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.