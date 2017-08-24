السويس للصلب ترفع أسعارها.. والطن يسجل 11950 جنيه

عمر سالمأعلنت شركة حديد السويس للصلب، عن زيادة أسعارها بداية من غد الخميس، إلى 11950 جنيه للمستهلك بزيادة 70 جنيهًا.وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، لـ"المال"، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة سعر الطن بداية من الغد ليسجل 11550 جنيهًا أرض مصنع شامل الضريبة، بدلاً عن 1

عمر سالم

أعلنت شركة حديد السويس للصلب، عن زيادة أسعارها بداية من غد الخميس، إلى 11950 جنيه للمستهلك بزيادة 70 جنيهًا.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، لـ”المال”، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة سعر الطن بداية من الغد ليسجل 11550 جنيهًا أرض مصنع شامل الضريبة، بدلاً عن 11480 جنيهًا، الإثنين الماضى.

وأضاف الدجوي أن سعر الطن للتجار يصل إلى 11800 ألف جنيه شامل النولون، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية وصول خامات الحديد ليسجل طن البيليت عالمياً إلى 530 دولارًا.

كانت شركة السويس للصلب قد رفعت أسعارها الإثنين الماضى 100 جنيه ليسجل الطن 11850 جنيهًا للطن للمستهلك، ورفعت شركة حديد عز أسعارها أمس إلى 12 ألف جنيه.