«السويس للخطوط الملاحية» ترفع قدرات أسطولها البحرى لمواكبة متطلبات الـ«IMO»

قررت شركة السويس للخطوط الملاحية والخدمات البيئية رفع قدرات سفينة الخدمة والقطر متعددة الأغراض «مانزوني»، مطلع عام 2023، حسبما أكد المهندس رامى مكاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال «مكاوى»، لـ«المال»، إن تحديث وتطوير «مانزونى» يستهدف رفع قدرة الشد من 8 إلى 25 طنًّا، عبر ارتفاع عدد الماكينات إلى اثنتين، مع زيادة الطول الكلى للسطح الرئيسى للوحدة، وتزويدها بأحدث أجهزة مكافحة التلوث البترولي، طبقًا لاشتراطات المنظمة البحرية الدولية IMO.

وأوضح «مكاوى» أن مخطط 2023 يعتمد على تحديث الأسطول البحري، مضيفًا أن الشركة تمتلك 4 وحدات بحرية، باستثمارات 40 مليون جنيه.

وأكد أن الشركة تقوم بتسليم مخلفات السفن السائلة والصلبة للجهات المعنية، وعلى رأسها «الخدمات التجارية البترولية» «بتروتريد»، فى إطار بروتوكول التخلص الآمن من المخلفات البترولية للسفن، بالتعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر، طبقًا للقوانين واللوائح وإعادة الاستفادة منها مرة أخري، لاسيما فى مجال الطاقة.

وأضاف أن الوحدة تحمل ونش خدمة 3.700 طن وقوة شد 25 طنًّا، ومرفقة بأنظمة خاصة بالإطفاء ومكتشف الدخان، بالمياه المضغوطة، والإطفاء السائل الرغوي، الإطفاء للغير، بجانب ورشة عائمة لأعمال الصيانة والإصلاح والدعم.

وأشار إلى أن التحديثات ستزيد من قدرة الشركة على خدمة منصات البترول بالبحر الأحمر والحفارات والوحدات العائمة، موضحا أن أعمال التطوير ستتم فى منطقة صيانة السفن بالأدبية «الأتكة» بمحافظة السويس.

يذكر أن الشركة تسلمت سفينة الخدمة والقطر متعددة الأغراض «مانزونى» منذ عامين بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتقوم بنقل بضائع سائلة تقدر حمولتها بـ135 طنا، ومخلفات أخرى صلبة حمولتها تقدر بـ96 طنا، بجانب إمكانية نقل ركاب بنحو 24 فردا.