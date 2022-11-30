«السويس للخطوط البحرية» تشارك في مناورة «سويس 4» لمكافحة التلوث الزيتي (صور)

شاركت شركة السويس للخطوط الملاحية والخدمات البيئية أمس الثلاثاء ، في مناورة تدريب محاكاة مكافحة التلوث المحلية ” سويس ٤ ” بميناء حوض البترول بالزيتيات في محافظة السويس.

وذلك تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للبترول وتحت إدارة شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة ” بتروسيف” ، وبعض شركات قطاع البترول العاملة بالميناء ، تنفيذا لتوجيهات الدولة في المحافظة على البيئة البحرية.

أثناء المناورة

وقال المهندس رامي مكاوي ، رئيس شركة السويس للخطوط الملاحية والخدمات البيئية، إن شركته نفذت دورها طبقا للخطة في المناورة البحرية بأحدث وحداتها البحرية ، المؤهلة لتلك الأعمال الدقيقة، وهي سفن متعددة الأغراض، مشيرا إلى أنها تعمل في مجال القطر والمناولة والمساعدة والإمداد والإطفاء، وخدمة السفن ومنصات وحقول البترول.

إحدى الوحدات البحريه أثناء المناورة

مشاركة احدي شركات البترول

ويذكر أن استراتيجية المناورة تنقسم إلى عدة مراحل تشمل مرحلة التقييم والمتابعة وإعداد خطة العمل ومرحلة المكافحة البحرية ومرحلة الاحتواء واسترجاع الزيت ومرحلة تأمين الشواطئ من وصول البقع الزيتية اليها.