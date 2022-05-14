«السويس للخدمات البيئية» تتسلم الوحدة البحرية «باسكولي» بقيمة 14 مليون جنيه للقطر ونقل الأفراد

دشنت إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، أحدث وحداتها البحرية لخدمات والقطر ونقل الأفراد والطواقم البحرية “باسكولي ” وذلك للعمل فى مجال خدمات البترول والخدمات البحرية.

وقال المهندس رامى مكاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات خاصة، لـ “المال”، إن الشركة المصرية للخدمات البحرية وصيانة السفن قامت ببناء الوحدة البحرية لصالح شركته ، في منطقة قذقات الأدبية بمحافظة السويس؛ لخدمة منصات البترول والحفارات وكافة أنواع السفن والعائمات البحرية.

وأضاف أن تكلفة بناء الوحدة يصل إلى 700 ألف دولار، أي ما يقرب من 14 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الوحدة “باسكولي” تم تجهيزها طبقا لأحدث المتطلبات والاشتراطات العالمية بما يتناسب مع تطلعات الشركة ومتطلبات السوقين المحلية والعالمية.

وتعتبر “باسكولي” سفينة متعددة الأغراض وهي السفينة الثانية للشركة من هذه النوعية بعد السفينة ” مانزوني ” بناء عام ٢٠٢٠.

وأضاف رئيس شركة السويس للخدمات البيئية والخدمات البحرية، أن مدة تنفيذ الوحدة استغرق ٧ أشهر، وتستهدف نقل بضائع سائلة تقدر بـ ١٠٠ طن، وأخرى صلبة بحمولة تقدر بـ ٨٤ طنًّا، وقال مكاوي إن الوحدة تحمل ونش خدمات حمولة 4:300 طن، بقوة شدّ وقَطْر تصل إلى 25 طنًّا عائمًا، وأنظمة خاصة بالإطفاء ومكتشف الدخان و”Co2″ ثاني أكسيد الكربون، والإطفاء بالمياه المضغوطة ونظام الإطفاء بالسائل الرغوي، ونظام الإطفاء للغير، و نظام المكافحة بستائر المياه دلينشر ، بجانب ورشة عائمة.

وتضمن مجهودات شركة السويس للخطوط الملاحية والخدمات البحرية والبيئية قطر السفن وتداول المخاطيف وإمداد السفن بكافة أنواعها والحفارات بما يلزمها من المواد لعمليات الحفر ومكافحة الحريق وإخلاء سريع للعاملين على الحفارات والمنصات ، بجانب المساندة والمساعدة في عمليات الغطس ومكافحة التلوث وحماية البيئة ونقل الأفراد والركاب وتقديم الدعم وحمل ونقل الوقود والمواد البترولية والمياه العزبة إلي السفن والحفارات والعائمات.

وطالب “مكاوي” حماية الشركات المعتمدة والمحققة للأشتراطات الفنية والقانونية لسلامة السفن وكذلك من حيث التراخيص والالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الوطنية ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن ، خاصة عند التعامل مع السفن والوحدات البحرية الرافعة للأعلام الأجنبية وما يتطلبه ذلك من اشتراطات ، حفاظا على جذب الأستثمارات بالموانئ المصرية من قبل الشركات والخطوط العالمية.

يُذكر أن شركات الأشغال البحرية تقوم بتسلم مخلفات السفن والعائمات البحرية، للجهات المختصة بهدف التخلص منها بشكل آمن، طبقًا للقوانين واللوائح وإعادة الاستفادة منها فى مجال الطاقة، كما تقوم بأعمال الصيانة والمراشمة والدهان وغيرها من الأنشطة.