السويس للحاويات: نفذنا استثمارات بقيمة 850 مليون دولار

أكد هانى النادى رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية، بشركة قناة السويس للحاويات، أن الشركة تعتبر شريكا أساسيا من شركاء النجاح منذ بداية العمل بها ٢٠٠٤ وحتى الآن، وأحد العوامل الرئيسية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى شرق بورسعيد، مضيفاً أنها قامت حتى الآن بتنفيذ استثمارات بلغت 850 مليون دولار وأصبحت الشركة الوحيدة فى الموانئ المصرية القادرة على الاستقبال والتعامل مع السفن العملاقة حمولة 20 ألف حاوية مكافئة، مما ساهم فى تعزيز القدرات التنافسية للموانئ.

جاء تصريحات ” النادى”، على هامش استقبال شركة قناة السويس للحاويات، الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق مُهاب مميش -رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة- ويرافقهما وفد رفيع المستوى من أبناء مصر فى الخارج من أعضاء النادى الثقافى المصرى الأمريكى لمنطقة شرق بورسعيد لتفقد المشاريع التنموية بمحور القناة.

وتم استقبال الوفد بمقر الشركة وتنظيم زيارة ميدانية للتعرف على طبيعة عملها الشركة التى تدير محطة ميناء شرق بورسعيد للحاويات، والإطلاع على التوسعات الجديدة التى يشهدها الميناء.

وكان فى استقبال الحضور يان بوزا – مدير عام شركة قناة السويس للحاويات- الذى أكد أنها تحرص باستمرار على التطوير والاستثمار الدائم لمواكبة التطور السريع الذى يشهده مجال تداول الحاويات دولياً، مشيرا إلى أن قناة السويس للحاويات – وإيه بى إم ترمينلز المساهم الرئيسى والمشغل لها- تعمل على تعزيز مكانة ميناء شرق بورسعيد كأحد أسرع الموانئ نموًا فى العالم، وأيضا المحاور الاستراتيجية لتداول الحاويات.