السويس للحاويات تعلن موقفها من رفع رسوم الموانئ

أمانى العزازى: تعقد شركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسي لمحطة حاويات شرق بورسعيد، الإثنين المقبل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن رؤيتها حول حزمة القرارات التى اتخذتها وزارة النقل، وهيئة قناة السويس أول أمس، وشملت إقرار مجموعة من الحوافز والتخفيضات المرتبطة بمعدلات تداول الحاويات بموانئ الترانزي

أمانى العزازى:

تعقد شركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسي لمحطة حاويات شرق بورسعيد، الإثنين المقبل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن رؤيتها حول حزمة القرارات التى اتخذتها وزارة النقل، وهيئة قناة السويس أول أمس، وشملت إقرار مجموعة من الحوافز والتخفيضات المرتبطة بمعدلات تداول الحاويات بموانئ الترانزيت التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكانت الشركات العاملة فى أنشطة النقل البحرى، قد تضررت من قرارى وزارة النقل رقم ٨٠٠ و٤٨٨ التى رفعت مقابل الخدمات بالموانئ المصرية ومقابل الانتفاع بالأنشطة بنسبة تجاوزت ١٠٠٪.

فيما سجلت الإحصاءات الحديثة، لحركة السفن بمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الحالي، عن انخفاض أعداد السفن المترددة على المحطة، وهبوط معدلات تداول الحاويات.

وسجلت معدلات تردد السفن على الميناء 397 سفينة، من أبريل وحتى يونيو الماضي، مقارنة بنفس الأشهر من عام 2016، الذى سجل تردد 438 سفينة، فيما انخفض معدل تداول الحاويات الشهرية للمحطة، من 130 حركة تداول إلى 95.