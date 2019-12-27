«السويس للحاويات» تطالب عملاءها بالالتزام بمعايير سلامة عبور أنفاق 3 يوليو

أصدرت شركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسي لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، لعملائها مجموعة من التعليمات، تتضمن خطوات وإجراءات عبور أنفاق 3 يوليو، تصل إلى غرب وشرق القناة بسيناء، وتعد نقلة فى سهولة نقل البضائع من وإلى محطة حاويات الشركة، وبما يسهل من عملية العبور ويقلل من الإجراءات.

تتضمن خطوات عبور الشاحنة من الأنفاق عبور البوابة الرئيسية؛ حيث يسمح للعبور منها لمدة 10 ساعات يوميًا، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساء، وأقصى ارتفاع مسموح به لعبور الشاحنه 4.6 متر.

فيما تشمل الخطوة الثانية لعبور الشاحنة من أنفاق 3 يوليو مرورها على ميزان الحمولات، حيث تم تحديد الحمولة القصوى لعبور الشاحنه بـ70 طنا، ويتم تحديد إجمالى الحمولة على عدد المحاور الستة للنفق.

وأشارت تعليمات العبور الخاصة بأنفاق بورسعيد التى تصل القناة والدلتا بسيناء، إلى عدم السماح بعبور الشاحنات المحملة بحاويات البضائع الخطرة، فيما يسمح بعبور مختلف أنواع الحاويات الأخرى، وذلك عند العرض على جهاز الإشعاع عند بوابات النفق.

وطالبت الشركة عملاءها باستيفاء كل الأوراق والمستندات المطلوبة لعبور الشحنات لتيسيير عمليات العبور، وتقليل الإجراءات وسهولة نقل البضائع من وإلى محطة حاويات شرق بورسعيد، على أن تتضمن أوراق الشحنه أصل بوليصة أو صورة ضوئية منها فى حالة شهادات التصدير، وأن تكون قائمة الشحن مطابقة للبضائع المحملة بالحاوية.

فيما تشمل أوراق سائق الشاحنة بطاقة الرقم القومي سارية ورخصة القيادة ورخصة الشاحنة.

وأكدت الشركة فى بيانها لعملائها الالتزام بالإجراءات الخاصة بعبور الشاحنة المحملة بالحاويات من النفق الذي يختصر الوقت، ويوفر تكاليف نقل الشحنات.