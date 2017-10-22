السويس للحاويات تتحمل مليون دولار تكاليف إنشاء أول مدرسة ببالوظة

مدحت إسماعيل وأمانى العزازىأنهت شركة قناة السويس للحاويات، المشغل الوحيد لمحطة حاويات شرق بورسعيد، إجراءات تسليم أول مدرسة ثانوية بقرية بالوظة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء إلى وزارة التربية والتعليم بتكلفة اجمالية مليون دولار. وتقع المدرسة على مساحة 2500 متر مربع، وساهمت الشركة بتزويدها بج

مدحت إسماعيل وأمانى العزازى

أنهت شركة قناة السويس للحاويات، المشغل الوحيد لمحطة حاويات شرق بورسعيد، إجراءات تسليم أول مدرسة ثانوية بقرية بالوظة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء إلى وزارة التربية والتعليم بتكلفة اجمالية مليون دولار.

وتقع المدرسة على مساحة 2500 متر مربع، وساهمت الشركة بتزويدها بجميع الاثاث والمعدات اللازمة.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فعاليات تسليم المدرسة اليوم.

وقال هانى النادى، مدير العلاقات الحكومية بشركة قناة السويس للحاويات إن بناء المدرسة يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية للشركة، لافتا إلى أن للشركة دورا كبيرا فى تدريب الشباب فى مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية.

وقدمت الشركة برنامجا تدريبيًّا منذ عام 2013 شمل تدريب 486 من الخريجين الجدد من بورسعيد وشمال سيناء بينما تم تعيين 110 من المتدربين للعمل بالشركة.

ولفت النادى إلى أن الشركة لديها خطة متكاملة لدعم المنح الدراسية ومشاريع التخرج، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لطلبة المدارس لمبنى المحطة، كما توفر برامج تعليمية بلغة برايل لمدارس المكفوفين وبرامج لتدريب المعلمين.

يذكر أن شركة قناة السويس نجحت فى توفير 6311 تختة فى 132 مدرسة.