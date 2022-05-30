«السويس للتنمية الصناعية» تفاوض رجال أعمال هنود لإنشاء 3 مصانع بالسخنة

كشف المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذى لشركة السويس للتنمية الصناعية «SIDC»، عن إجراء مفاوضات مع مستثمرين هنود لإنشاء 3 مصانع على الأراضى الصناعية التابعة لها فى منطقة العين السخنة.

وأضاف لـ«المال» أن الاستثمارات الجديدة ستكون فى قطاع البتروكيماويات، وصناعة أوعية الضغط المستخدمة فى تصنيع الأنابيب، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف، لافتا إلى أن توطين تلك الأنشطة فى السوق المحلية سيغنى عن استيرادها من الخارج، لاسيما وأنها مطلوبة بشكل كبير.

وشركة «السويس للتنمية الصناعية» هى إحدى الكيانات التابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات، ويساهم فيها البنك الأهلى بنسبة %10 وأوراسكوم للإنشاءات بواقع %60.5 وشركة التجارى الدولى للاستثمار وآخرون، وتم تأسيسها طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 1997 بهدف تنمية وتطوير وصيانة وبيع أراضى القطاع الصناعى الأول فى منطقة السخنة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين.

فى سياق متصل، كشف «البطريق » عن بدء تشغيل أول مصنعين فى منطقة السخنة خلال الربع الأخير من العام الجارى، موضحا أن الأول هو مصنع «سرايا ميدل إيست» اليابانى باستثمارات تصل إلى 8.5 مليون دولار للمستلزمات الطبية، وسيوفر جميع أنواع المطهرات المستخدمة فى المستشفيات والفنادق. وتابع أن «الثانى يتبع شركة «بنية للكابلات»، المتخصص فى إنتاج الألياف الضوئية، موضحا أنه من المخطط توريد%50 من الإنتاج للسوق المحلية، والباقى سيتم تصديره إلى أسواق الدول الأفريقية.