السويس للإسمنت تطلق برنامجا لتثقيف وتدريب أعضاء النقابات العمالية

المال - خاصأطلقت شركة السويس للأسمنت مشروعها التثقيفي لتنظيم برنامج تثقيفي متكامل لأعضاء اللجان النقابية بشركات المجموعة، حيث يستهدف المشروع تهيئة القيادات النقابية للمرحلة القادمة، ويشرف على مراحلها المختلفة نخبة من الخبراء والمتخصصين في العديد من المجالات. وقام محمد سعفان وز



المال – خاص

أطلقت شركة السويس للأسمنت مشروعها التثقيفي لتنظيم برنامج تثقيفي متكامل لأعضاء اللجان النقابية بشركات المجموعة، حيث يستهدف المشروع تهيئة القيادات النقابية للمرحلة القادمة، ويشرف على مراحلها المختلفة نخبة من الخبراء والمتخصصين في العديد من المجالات.

وقام محمد سعفان وزير القوى العاملة، ولفيف من كبار المسؤولين بالوزارة، بزيارة شركة السويس للإسمنت للإعلان عن انطلاق الدورة التثقيفية لأعضاء اللجان النقابية بمجموعة شركات السويس للإسمنت، واستعرضت إدارة الشركة ملامح المشروع ومراحله المختلفة بالإضافة إلى تقديم عرض تسجيلي عن ثمار التعاون المشترك بين الإدارة والنقابات العمالية بها خلال الأعوام الماضية.

وقام باستقبال الوفد خوسيه ماريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للإسمنت، وشيري بشارة رئيسة قطاع الموارد البشرية، وسالم سوسو رئيس القطاع الفني، ومديرو المصانع والموارد البشرية ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بمصانع المجموعة.



وقالت الشركة في بيان لها إن البرنامج سيُمكّن المشاركين من صقل مهارتهم الشخصية وتنمية قدراتهم من خلال دراسة موضوعات خاصة بمهارات التفاوض والتواصل الجيد والعمل الجماعي وأساسيات التسويق والمبيعات وأساسيات المالية ومصطلحاتها وملامح مشروع قانون العمل الجديد بالإضافة إلى قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية.

وألقى خوسيه ماريا كلمة افتتاحية في الحفل، قال فيها: “تفتخر شركة السويس للإسمنت بكونها شريكا أساسيا في بناء المجتمع وفي تعزيز الجهود النبيلة للحكومة والتي تهدف إلي ضمان حق العمال في حياة كريمة وآمنة وتأتي هذ المبادرة في إطار مشاركة مجموعة شركات السويس للإسمنت المستمرة في دعم التقدم الاجتماعي والتثقيفي للعاملين”.

وأضاف: “هذه الدورات التثقيفية هدفها الإعداد الجيد للكوادر النقابية لرفع الوعي وزيادة المعرفة بالقوانين واللوائح وكذا لإعداد الموازنات وبرامج خطط العمل وإقرار الاتفاقيات الجماعية التي تحمى مصالح العمال وآليات العمل وذلك من خلال الاستفادة من الخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة”.

وأكد ماريا أن العمل الدؤوب والشاق والتزامنا المتواصل لا يسهم في نجاح الشركة فقط، بل في نجاح وتقدم الصناعة في مصر بأكملها.

