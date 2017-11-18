السويس للأكياس وأكتوبر فارما يسجلان صعودا قياسيا





أسماء السيد:



في ظل حالة الضعف التى انتابت البورصة المصرية، نهاية اﻷسبوع الماضى، عقب كسر سهم “التجاري الدولي” مستوى الدعم عند 75 جنيها، سجل سهم “السويس للأكياس” ارتفاعًا بـ 15.8% ليتحرك من 36.49 جنيه، من بداية اﻷسبوع إلى 42.24 جنيه، بنهاية اﻷسبوع .



وأعلنت الشركة منتصف اﻷسبوع الماضي، القوائم المالية المتعلقة بفترة الـ9 شهور المنقضية، والتى حققت خلالها طفرة لتصل إلي 26.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 12 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام المنقضي .



كانت شركة موندي، قد تقدمت خلال شهر يوليو الماضى، للاستحواذ على شركة السويس للأكياس، وأعلنت اﻷخيرة موافقتها على إجراء الفحص النافي للجهالة .



كما سجل سهم شركة أكتوبر فارما للأدوية، صعودًا بنحو 12% تحركًا من مستويات 70.53 جنيه ببداية اﻷسبوع وصولا إلى 79.05 جنيه .



وصعدت الشركة بأرباحها خلال الـ9 شهور اﻷولى من العام الجاري بـ 69.5%، لتسجل 40.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 24 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كما أعلنت بداية الشهر الجاري سعيها للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة من خلال التصرفي في جزء أو كل أسهم الخزينة لديها .





تأتي الشركة ضمن قائمة الشركات التى أعلنت البورصة مؤخرًا أنها غير متوافقة مع شروط القيد من حيث شرط عدد المساهمين





وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13847 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 3.5%، بينما على جانب اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة فقد سجلت تراجعًا بـ 2.8% لتصل 763 نقطة، كما تراجع مؤشر اﻷوسع نطاقًا عند 1732 نقطة بـ 2.5% .

