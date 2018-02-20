السويس للأكياس: متوافقون مع قواعد القيد بالبورصة منذ بداية 2018

أسماء السيد أكدت شركة "السويس للأكياس" توافقها مع قواعد القيد في البورصة المصرية فيما يتعلق بعد استيفائها شرط عدد المساهمين، لتبتعد بذلك عن مطالبة ادارة البورصة لها بالتوافق مع قواعد القيد. وأعلنت إدارة البورصة المصرية يوم 14 فبراير الحالى، مخاطبة السويس للأكياس، ومطالبيتها باستيفاء شروط الق

أسماء السيد



أكدت شركة “السويس للأكياس” توافقها مع قواعد القيد في البورصة المصرية فيما يتعلق بعد استيفائها شرط عدد المساهمين، لتبتعد بذلك عن مطالبة ادارة البورصة لها بالتوافق مع قواعد القيد.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية يوم 14 فبراير الحالى، مخاطبة السويس للأكياس، ومطالبيتها باستيفاء شروط القيد، وعلى رأسها شرط عدد المساهمين بألا يقل عن 300، مع ووضع خطة زمنية لاستيفاء المتطلبات.

قال طارق حسن مدير علاقات المستثمرين بـ”السويس للأكياس”، إن عدد مساهمى السويس للأكياس يبلغون 305 مساهمين خلال آخر مراجعة تمت بالشركة يناير الماضى، وهو ما ينقذ شركته من مأزق عدم توافقها مع شرط القيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن إدارة البورصة لم تخاطب شركته رسميًا بشأن عدم توافقها مع شروط القيد من عدمه، موضحاً أن المراجعه الأخيرة التى أجرتها شركته بشأن عدد المساهمين أوضحت استيفاء ذلك الشرط.

وتواصلت “المال” مع مصدر بالبورصة، والذي أكد حديث مسئول الشركة، موضحًا أن تلك المراجعة التى أجرتها البورصة تمت بنهاية العام الماضي، وكان عدد المساهمين يصل إلى 287 مساهمًا فقط.

وأضاف المصدر، أن الشركات تراجع موقفها، ثُم تتخذ اﻹجراءات الخاصة بتوفيق اﻷوضاع في حالة عدم التوافق الفعلي، او مراسلة البورصة وتوضيح موقفها في حال استيفاءالشروط، موضحًا أن “السويس للأكياس” لم تتواصل حتى الفترة الراهنة لتوضيح موفقها .

وتنص القواعد على ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن10% بالسوق الرئيسية للبورصة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن 300 مساهم، وأيضا ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالى أسهم الشركة المقيدة.

وتعمل شركة “السويس للأكياس” في مجال إنتاج اﻷكياس المستخدمة في تعبئة اﻷسمنت والجبس والمواد الغذائية واﻷلبان والعصائر والكيماويات والمنتجات الورقية اﻵخرى، وينقسم هيكل ملكيتها بين 53.32% لشركة السويس للأسمنت و 29.89% لشركة ديبيكو ليمتد السويسرية و “أسمنت بورتلاند طُرة بـ0.90% .

وكانت شركتي “السويس للأسمنت” و “أسمنت بورتلاند طُرة” وقعتا أتفاق مع شركة “موندي لصناعة اﻷكياس” لبيع حصتهم في “السويس للأكياس” بصفقة قيمتها 164.5 مليون جنيه عبر 6.3 مليون سهم ويبلغ رأسمال اﻷخيرة نحو 21.8 مليون جنيه موزعًا 10.9 مليون سهم.