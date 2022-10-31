السويس للأسمنت وإنترو باور يدشنان محطة طاقة شمسية بقيمة 350 مليون جنيه

وقعت مجموعة السويس للأسمنت وشركة إنترو باور عقدا لتدشين محطة طاقة شمسية بمصنع الأولى بمحافظة السويس باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه.

وقال محمد حجازي، رئيس مجلس إدارة السويس للأسمنت، إن الاتفاق مع إنترو باور يأتي في إطار استراتيجية الشركة الأم هايدلبرج سيمنت الألمانية نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف حجازي في كلمته بمؤتمر صحفي يعقد حاليا للإعلان عن المحطة الجديدة، أن المجموعة الأم تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية لتصل إلى 400 كيلو جرام لكل طن، مقارنة مع 750 كيلو لكل طن في السوق المصرية حاليا.

وأوضح حجازي أن المحطة الجديدة ستولد طاقة بمقدار 20 ميجا وات على مرحلتين الأولى بـ 14 ثم مرحلة أخرى بـ 6 ميجا، ستوجه بالكامل للمصنع، مشيرا إلى أنها ستكون أكبر محطة طاقة شمسية في مصر.