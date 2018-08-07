السويس للأسمنت: نستهدف التركيز على قطاع الأسمنت بعد صفقة موندى

رجب عزالدين:قالت شركتى بورتلاند طرة المصرية والسويس للأسمنت إن عملية بيع حصصهما فى شركة السويس للأكياس تأتى فى إطار استراتيجية للتركيز على العمليات الأساسية فى قطاع الأسمنت.وأضافت الشركتان فى إفصاحين للبورصة اليوم الثلاثاء، أنهما سيستخدمان عائدات البيع لتحسين مركزهما المالى والتركيز فى قطاع إنتا

رجب عزالدين:

قالت شركتى بورتلاند طرة المصرية والسويس للأسمنت إن عملية بيع حصصهما فى شركة السويس للأكياس تأتى فى إطار استراتيجية للتركيز على العمليات الأساسية فى قطاع الأسمنت.

وأضافت الشركتان فى إفصاحين للبورصة اليوم الثلاثاء، أنهما سيستخدمان عائدات البيع لتحسين مركزهما المالى والتركيز فى قطاع إنتاج الأسمنت.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية الخميس الماضى، عن تنفيذ شركة مونداى اندستريال باجز بى في لعرض الشراء الإجباري لنحو 7.23 مليون سهم من أسهم شركة السويس للأكياس اليوم الخميس بقيمة اجمالية 188.1 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 26.01 جنبه للسهم .

وتتضمن الأسهم التي قامت موندي بالاستحواذ عليها حصة كل من أسمنت طرة والسويس للأسمنت البالغتين 53.32% و4.52% على التوالي.

وتقدمت شركة موندي إندستريال باجز بي، فى فبراير الماضى، بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 7.66 مليون سهم من أسهم شركة السويس للأكياس، والتى تمثل نسبة 70.11% من أسهم الشركة بسعر 26.01 جنيه للسهم، بقيمة للصفقة تقدر بنحو 199.4 مليون جنيه تقريبًا.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 26 يونيو الماضى، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري، ثم وافق مجلس إدارة السويس للأكياس فى 2 يوليو الجارى، على تعيين شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية كمستشار مالى مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء الإجبارى.