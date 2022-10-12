السويس للأسمنت: لن نتأثر بزيادة أسعار الغاز للصناعة ونعتمد كليا على الفحم

قال أحمد مرشدي، مدير علاقات المستثمرين فى السويس للأسمنت إن قرار رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت لن يكون له أي تداعيات على الشركة لاعتمادها بنسبة 99% على الفحم والوقود البديل.

نعتمد على الفحم والوقود البديل بنسبة 99%

ولفت إلى أن السويس للأسمنت، تستخدم الغاز والمازوت فى عملية إشعال الأفران فقط، وبالتالى لن تتأثر ربحيتها أو تكاليفها بالقرار.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر تعانى الشركات من ارتفاع أسعار الفحم عالميا الذى يمثل 60 إلى 70% من تكلفة الصناعة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بزيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت بنسبة 108% من 5.75 إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.