السويس للأسمنت توافق على عقد بيع حصتها في الأكياس

رجب عزالدينقالت شركة السويس للأسمنت، إن مجلس إدارتها وافق -أمس السبت- على بيع كامل حصته فى السويس للأكياس، إلى شركة "موندى لصناعة الأكياس بى. في" بسعر 26 جنيهًا للسهم تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن المجلس فوض خوسيه ماريا، العضو المنتدب للشركة، فى إتخاذ كافة الإجر

رجب عزالدين

قالت شركة السويس للأسمنت، إن مجلس إدارتها وافق -أمس السبت- على بيع كامل حصته فى السويس للأكياس، إلى شركة “موندى لصناعة الأكياس بى. في” بسعر 26 جنيهًا للسهم تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن المجلس فوض خوسيه ماريا، العضو المنتدب للشركة، فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقد، وما يتطلبه من أوراق ومستندات.

كانت السويس للأسمنت، أعلنت -الأربعاء الماضى- عن توقيع عقد اتفاق لبيع حصتها فى السويس للأكياس، إلى شركة “موندى لصناعة الأكياس بى. في”، وعلقت نفاذ العقد على موافقة مجلس إدارة الشركة.

وقالت الشركة: “فى حالة الموافقة على عملية البيع المحتملة ستقوم موندى لصناعة الأكياس، بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بنشر إعلان عرض شراء اجبارى”.

وتعد شركة موندى لصناعة الأكياس بى. في، شركة مؤسسة وفقًا لقوانين هولندا، وتستحوذ السويس للأسمنت على 53.32% من إجمالي أسهم رأسمال السويس للأكياس.

ويبلغ رأسمال السويس للأكياس 21.87 مليون جنيه، موزعًا على 10.93 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للواحد.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين السويس للأسمنت، ديبيكو ليمتد السويسرية، أسمنت بورتلاند طرة.

وتعمل الشركة فى مجال إنتاج الأكياس المستخدمة في تعبئة الأسمنت والجبس والمواد الغذائية والألبان والعصائر والكيماويات والمنتجات الورقية الأخرى.