السويس للأسمنت تعلن حل وتصفية شركة لإنتاج الخرسانة بالسعودية

رجب عز الدين: أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن حل وتصفية شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة – السعودية – دون تحمل سداد أى ديون عليها نتيجة خسائرها المتراكمة. وقالت الشركة - فى بيان للبورصة اليوم الخميس - إن السويس للأسمنت تخارجت…

رجب عز الدين:

أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن حل وتصفية شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة – السعودية – دون تحمل سداد أى ديون عليها نتيجة خسائرها المتراكمة.

وقالت الشركة – فى بيان للبورصة اليوم الخميس – إن السويس للأسمنت تخارجت من المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة دون مقابل وبلا تحمل لأى سداد من الديون.

تأسست شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة فى 11 يناير 2009 كشركة ذات مسئولية محدودة بالسعودية، ويتمثل غرضها الأساسى فى إنتاج الخرسانة الجاهزة.

وفى 21 يناير 2014 استحوذت شركة السويس للأسمنت على 50% من أسهم شركة المدينة العالمية للخرسانة بقيمة اسمية 100 ريال سعودى للسهم الواحد .

وفى 18 ديسمبر 2014 قررت شركى “إيتال شيمنتى” والسويس للأسمنت على زيادة حصتهم فى رأس مال شركة المدينة العالمية للخرسانة 50 مليون ريال سعودى، وقد بلغت حصة السويس للأسمنت من الزيادة 25 مليون ريال سعودى تم سدادها نقدا .