السويس للأسمنت تصبح أول شركة في مصر وأفريقيا تحصل على شهادة «منتج صديق للبيئة»

أعلنت مجموعة شركات السويس للأسمنت ، إحدى شركات مجموعة هايدلبرج سيمنت، أنها أصبحت أول مجموعة شركات لإنتاج الأسمنت الرمادي في مصر وأفريقيا تحصل على شهادة “منتج صديق للبيئة” لأربع من منتجاتها رسمياً ووفقاً لمعايير الايزو الدولية. وتعتبر هذه الشهادة اعترافاً رسمياً بالخصائص المحسنة لهذه المنتجات والتي تقلل من تأثيرها على البيئة.

وتؤكد هذه الشهادة على التزام المجموعة بالبناء المستدام وعزمها على تحقيق رؤيتها ببناء مستقبل أفضل لجميع الجهات المعنية.

وقد تم منح أربع شهادات لمنتجات اسمنت يتم انتاجها في مصانع حلوان، والقطامية، والسويس. وتم منح شهادة ” منتج صديق للبيئة” التي تتبع معايير الايزو الدولية لمنتجات مجموعة السويس للاسمنت التالية: CEMII BP 42.5N، وCEMIIIA 42.5N، و CEMII AL 42.5N، و Masonry 12.5X.

وبهذه المناسبة قال السيد محمد حجازي، العضو المنتدب لمجموعة شركات السويس للأسمنت: “لقد سررنا للغاية بتحقيق هدفنا بالحصول على هذه الشهادة التي تبرهن على مطابقة منتجاتنا لمعايير البناء المستدام. فمن شأن ذلك أن يساعد عملائنا على تحقيق أهدافهم المرجوة بالاستدامة في مشاريعهم. وقد انطلق سعينا للحصول على هذه الشهادة المهمة إدراكاً منا لأهمية التوعية البيئية والحرص على مستقبل كوكبنا”.

وتلعب المنتجات الحاصلة على الشهادة الرسمية دوراً كبيراً في الانتقال إلى بيئة بناء تحقق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 على أبعد تقدير، ما يلبي طلب العملاء لمباني مستدامة، وبنى تحتية ذات بصمة كربونية منخفضة دون التأثير على ادائها.

وأكد السيد حجازي أنه بالحصول على هذه الشهادة “سيتمكن عملاؤنا من الاختيار الواعي المدروس في استثماراتهم للمواد الأقل تأثيراً على البيئة، وتقليل تأثير الانبعاثات الكربونية على البيئة”.

تتميز منتجاتنا الأربعة التي أصبحت تحمل علامة “منتج صديق للبيئة” بانخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 25% مقارنة مع منتجات الاسمنت التقليدية. وأوضح السيد حجازي: “نحن نسعى بشكل حثيث لإحداث التحويل في مجموعتنا بحيث نخفض بصمتنا البيئية. ونحن نملك الطموح والسرعة والمعرفة والتقنيات اللازمة لنقود عملية التغير اللازمة في قطاعنا، بهدف خفض انبعاثاتنا من الكربون من 19% في 2019 إلى 30% بحلول 2030. وينصب تركيزنا على استخدام حرارة النفايات كمصدر بديل للطاقة، وإنتاج اسمنت أكثر انخفاضاً بالكربون، واستخدام وقود حيوي بديل، واستخدام مواد خام بديلة”.

عن شهادة “منتج صديق للبيئة” (EPD)

شهادة EPD هو إعلان بيئي للمنتج معتمد دولياً. يقدم EPD البيانات البيئية على مدار دورة حياة المنتجات وفقاً للمعايير الأيزو الدولية ISO 14025.

إعلان “منتج صديق للبيئة” إعلان طوعي يوفر معلومات كمية عن التأثير البيئي لمنتج ما باستخدام أداة تقييم دورة الحياة، على أن يتم التحقق منها من طرف ثالث. وتهدف الشهادة إلى تلبية متطلبات السوق للحصول على معلومات علمية وشفافة موثوقة تمكّن المؤسسات من التعريف بأداء منتجاتها البيئي بطريقة موثوقة ومفهومة.

رابط الشهادة الخاص بمنتجات مجموعة شركات السويس للاسمنت:https://www.environdec.com/library/epd5702