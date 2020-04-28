«السويس للأسمنت» تخفض رواتب الإدارة العليا بين 20- 30%

أعلنت شركة السويس للأسمنت تخفيض رواتب الإدارة العليا بنسبة تتراوح بين 20 و30% بهدف خفض التكاليف خلال الظروف الراهنة.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن راتب العضو المنتدب سيخفض بنسبة 30%، بينما ستنخفض رواتب أعضاء اللجنة الإدارة العليا بنسبة 20%.

وأشارت السويس للأسمنت إلى أن هذا التخفيض يمتد خلال الربع الثانى من العام الحالي 2020.

واضطرت شركة هايدلبرج سيمنت، الشريك الرئيسى فى السويس للأسمنت، إلى إغلاق فروعها فى كثير من البلدان إغلاقًا تامًّا بسبب سياسات الإغلاق التى اتخذتها أغلب الدول لمقاومة تفشى فيروس كورونا.

السويس للأسمنت تشتكى من منافسة تخريبية فى السوق المصرية

مجموعة السويس للأسمنت

وتشتكى السويس للأسمنت من ظروف السوق المصرية خلال الأعوام الماضية؛ بسبب ارتفاع المعروض وقلة الطلب وزيادة التكاليف.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 1.18 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى، مقارنة بخسائر قدرها 1.34 مليار جنيه خلال 2018.

وانخفضت مبيعات الشركة إلى 6.46 مليار جنيه، خلال العام الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 7.43 مليار جنيه في 2018.

وقالت السويس للأسمنت، فى وقت سابق، إنها تتعرض لمنافسة تخريبية أدت إلى خسائرها.

وأضافت، فى إفصاح سابق، أن السبب الرئيسى لانخفاض إيرادات المجموعة يرجع إلى المشاكل الكبيرة فى زيادة العرض على الطلب، إلى جانب استمرار انخفاض الطلب.

وقال خوسيه ماريا، الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن هذه الحالة أدّت إلى شكل ضارّ من أشكال المنافسة التخريبية وانخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف ماريا أنه لا يتوقع حدوث انتعاش فى سوقٍ يراها تتجه إلى الغوص أكثر فى الركود، ما لم تحدث تغييرات جادة فى التشريعات المنظمة باتجاه تقليل النفقات أو خفض الإنتاج.

وأعلنت مجموعة السويس للأسمنت، أمس الاثنين، تعيين السفير ياسر النجار رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا لخير الله هامان جردال، عقب الانتخابات التى عقدها مجلس إدارة المجموعة مؤخرًا.

وقف أسمنت بورتلاند طرة العام الماضى بسبب الخسائر

واضطرت السويس للأسمنت، فى مايو الماضى، لإيقاف نشاط شركتها التابعة أسمنت بورتلاند طرة وقفًا مؤقتًا نتيجة تدهور النتائج المالية وتكبدها خسائر متزايدة.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق، إنها قررت وقف نشاط أسمنت بورتلاند طرة، مع الإبقاء على الشركة وعدم تصفيتها، ما دام أمكن إيقاف التشغيل وعدم تكبد خسائر إضافية.

وتعد أسمنت بورتلاند طرة شركة الأسمنت الأولى في مصر، وتمتلك شركة السويس للأسمنت حوالي 66.12% منها.

السويس تشتري 200 ألف طن فحم بترولي من «المصرية للتكرير»

وأبرمت السويس للأسمنت، فى 31 يوليو الماضى، اتفاقية توريد مع الشركة المصرية للتكرير؛ لشراء فحم بترولي منتج محليًّا بكَميات تصل إلى 200 طن ألف طن سنويًّا.

وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية ستقلل التكاليف اللوجستية عليها نتيجة توفير مزيج الوقود المستخدم جزئيًّا من السوق المحلية.

ويبلغ رأسمال السويس للأسمنت 909.28 مليون جنيه، موزعًا على 181.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.