«السويس للأسمنت» تختار السفير ياسر النجار رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة

أعلنت مجموعة السويس للأسمنت، عن تعيين السفير ياسر النجار رئيسا لمجلس الإدارة، خلفا لخير الله هامان جردال، وذلك عقب الانتخابات التى عقدها مجلس إدارة المجموعة مؤخرًا.

ويشغل السفير ياسر النجار، منصب الرئيس التنفيذي لشركة EN Investment، إحدى شركات خدمات الاستثمار والاستشارات المالية والعلاقات الحكومية، كما يشغل في الوقت الحالي عضوية مجالس إدارة شركتي “الدولية للمواد العازلة، والنيل للمواد العازلة”.

وسبق للسفير ياسر النجار، أن شغل منصب مساعد أول و زيري التخطيط، والاستثمار، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن توليه مهمة المنسق العام لمؤتمر التنمية الاقتصادية المصري الذي عقد في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ.

ومن 2010 وحتي 2014، عمل “النجار”، منصب نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية مصر في واشنطن العاصمة، وفي المنصب لعب النجار دورا قيادي مع الحكومة المصرية خلال الأحداث المتلاحقة لثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

وأشرف على الانتخابات البرلمانية التاريخية للمغتربين المصريين في الولايات المتحدة، وكذلك الانتخابات الرئاسية والاستفتاء اللاحق على الدستور الجديد.

وتمتلك مجموعة شركات السويس للأسمنت، أربعة مصانع في السويس، والقطامية، وطره، وحلوان، ويعمل بها أكثر من 1400 موظف، يخضعون بصورة مستمرة إلى برامج التدريب والتطوير.