السويس للأسمنت تبيع حصتها في الأكياس لشركة موندي

رجب عزالدين أعلنت شركة السويس للأسمنت عن توقيع عقد اتفاق لبيع حصتها فى شركة السويس للأكياس إلى شركة "موندى لصناعة الأكياس بى. في" بسعر 26 جنيه للسهم تقريبا. قالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن نفاذ عقد بيع الأسهم والصفقة وكل ما يشملها من عقود ومستندات معلق على موافقة مجلس إدارة الشركة ال

رجب عزالدين

أعلنت شركة السويس للأسمنت عن توقيع عقد اتفاق لبيع حصتها فى شركة السويس للأكياس إلى شركة “موندى لصناعة الأكياس بى. في” بسعر 26 جنيه للسهم تقريبا.

قالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن نفاذ عقد بيع الأسهم والصفقة وكل ما يشملها من عقود ومستندات معلق على موافقة مجلس إدارة الشركة المقرر انعقاده الأسبوع المقبل.

أضافت: “حال الموافقة على عملية البيع المحتملة تقوم شركة موندى لصناعة الأكياس بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بنشر إعلان عرض شراء إجبارى”.

تعد شركة موندى لصناعة الأكياس بى. في، شركة مؤسسة وفقا لقوانين هولندا، تستحوذ السويس للأسمنت 53.32% من إجمالي أسهم رأسمال السويس للأكياس.

