السويس للأسمنت تبيع حصتها فى الأكياس بـ 26 جنيهًا للسهم

رجب عزالدينأعلنت شركة "السويس للأسمنت"، عن توقيع عقد اتفاق لبيع حصتها فى شركة السويس للأكياس، إلى شركة "موندى لصناعة الأكياس بى. في" بسعر 26 جنيهًا للسهم تقريبًا.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن نفاذ عقد بيع الأسهم والصفقة، وكل ما يشملها من عقود ومستندات معلق على موافقة

رجب عزالدين

أعلنت شركة “السويس للأسمنت”، عن توقيع عقد اتفاق لبيع حصتها فى شركة السويس للأكياس، إلى شركة “موندى لصناعة الأكياس بى. في” بسعر 26 جنيهًا للسهم تقريبًا.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن نفاذ عقد بيع الأسهم والصفقة، وكل ما يشملها من عقود ومستندات معلق على موافقة مجلس إدارة الشركة المقرر انعقاده، الأسبوع المقبل.

وأضافت: “فى حالة الموافقة على عملية البيع المحتملة ستقوم شركة موندى لصناعة الأكياس بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بنشر إعلان عرض شراء اجبارى”.

وتعد شركة موندى لصناعة الأكياس بى. في، شركة مؤسسة وفقاً لقوانين هولندا.

وتستحوذ السويس للأسمنت 53.32% من إجمالي أسهم رأسمال السويس للأكياس.