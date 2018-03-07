السويس للأسمنت: أداء شركات المجموعة سبب تفاقم الخسائر في 2017

رجب عزالدينأرجعت شركة السويس للأسمنت ارتفاع صافى خسائرها خلال 2017 إلى تفاقهم خسائر شركاتها التابعة.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن ارتفاع خسائر شركات المجموعة التى تضم السويس للأكياس وأسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان تسبب فى ارتفاع الخسائر المجمعة بنسبة 80% مقارنة بعام 2016.وارتف

رجب عزالدين

أرجعت شركة السويس للأسمنت ارتفاع صافى خسائرها خلال 2017 إلى تفاقهم خسائر شركاتها التابعة.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن ارتفاع خسائر شركات المجموعة التى تضم السويس للأكياس وأسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان تسبب فى ارتفاع الخسائر المجمعة بنسبة 80% مقارنة بعام 2016.

وارتفعت خسائر السويس للأسمنت إلى 1.13 مليار جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر 2017 مقارنة بصافى خسائر قدرها 629.3 مليون جنيه في 2016.

كما ارتفعت خسائر أسمنت بورتلاند طره المصرية بنسبة 261% خلال 2017 لتسجل 545.8 مليون مقابل خسائر بلغت 151 مليون جنيه في 2016.

يشار إلى أن كلا من أسمنت بورتلاند طره المصرية والسويس للأسمنت وقعتا في ديسمبر الماضي، عقد بيع أسهم مع شركة “موندى لصناعة الاكياس بي .في” لحصتهما في السويس للأكياس بسعر 26.01 جنيه للسهم.