«السويس لتصنيع البترول» تستثمر 5.8 مليار جنيه خلال عام

استعرض الكيميائى هشام فتحى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أهم مؤشرات الأداء خلال العام المالى لشركته 2021/2022، حيث ارتفع إنتاج مصفاة تكرير الشركة لنحو 6ر2 مليون طن خلال العام مقارنة بنحو 1ر2 مليون طن خلال العام السابق للمساهمة في توفير جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية المختلفة.

ولفت إلى قيام شركة السويس لتصنيع البترول بتصدير كميات من المنتجات البترولية شملت المقطرات التفريغية وزيوت التشحيم الخفيفة لتوفير النقد الأجنبي ، علاوة على تسليم شركة النصر للبترول كميات لتصديرها من المازوت منخفض الكبريت.

كما أوضح أن الخطة الاستثمارية للشركة شملت ضخ استثمارات قيمتها 8ر5 مليار جنيه ، حيث استعرض مشروعات الخطة والتي تضمنت الإحلال والتجديد ودعم الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال تطوير أنظمة الإطفاء والانذار المبكر ومشروع منظومة سلامة العمليات، فضلاً عن التوسعات الإنتاجية الجديدة لإنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار ومصنع إنتاج الأسفلت

كما استعرض ما تم إنجازه في مجال التحول الرقمى حيث تم تشغيل نظام تخطيط الأصول والموارد ERP ، وكذلك تشغيل أولى مراحل نظام البرمجة الخطية وجار تنفيذ المرحلة الثانية ، حيث تسهم مشروعات الرقمنة الجديدة في رفع كفاءة الأداء بالمصفاة وكفاءة متابعة عمليات حركة الخام والمنتجات البترولية والعمليات المالية والمخزون ودعم سرعة اتخاذ القرار.

حضر الجمعيات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلي والموارد البشرية و الدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية و المحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية.

كما حضر الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.