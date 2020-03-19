السويس تنفذ قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات (صور)

بدأ حي الأربعين بمحافظة السويس، برئاسة العميد ايهاب سراج الدين رئيس الحي ومشاركة الإدارات الهندسية والمتابعة بالحي تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس باغلاق الكافيهات والمطاعم وكل ماتم ذكره بالقرار في نطاق شوراع وميادين حي الأربعين و يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذا القرار.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور من اليوم وحتى 31/3/2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم في مادته الأولى على: “تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.

وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.