السويس تسترد 12 ألف فدان و3.5 مليون متر مربع مبانٍ من أراضي الدولة

المال- خاص عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اجتماعًا، بحضور اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، واللواء شكري سرحان السكرتي

المال- خاص

عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اجتماعًا، بحضور اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، واللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة، والعميد باسم السبكي مدير الرقابة الإدارية، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، والعميد علاء إسماعيل مدير عام الأزمات بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية؛ لمناقشة تقرير لجنة إزالة التعديلات على أراضي الدولة بمحافظة السويس، والتي ينتهي العمل بها غدًا 31 مايو تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة وحق الشعب.





وفي الاجتماع عرض مدير عام الأزمات حصاد إزالة التعديات التي تمّت منذ 16 مايو وخلال الأسبوعين الماضيين، وحجم التعديات التي تمت إزالتها على مستوى الأحياء الخمسة.

وأكد المحافظ أن ما تم استرداده من أراضٍ زراعية أو مبانٍ هو حق للشعب تم إعادته مرة أخرى، وشمل 12.184 فدان و3.5 مليون متر مربع مبانٍ، مشددًا على اللجنة المشكّلة وضع خطة والاستمرار في إزالة التعديات بعد انتهاء المرحلة الأولى في 31 مايو.

وقدَّم المحافظ الشكر لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية وجهات الولاية للأراضي؛ لِما بذلوه من جهد كبير في إزالة التعديات على الأراضي واستردادها لصالح الشعب خلال الأسبوعين الماضيين.

وشدّد على تنفيذ توجيهات لجنة استرداد الأراضي واستمرار عملها على مستوى الأحياء وجهات الولاية للأراضي وحصر جميع المستجدّات والتعديات على الأراضي في موعدٍ أقصاه 15 يومًا بوضع خطة زمنية لحصر التعديات خلال 3 أسابيع يتم عرضها على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب والتوقيت الزمني للإزالة، ووضع مخطط عام للاستخدام الأمثل للأراضي المستردّة بما يعود بالنفع العام على الشعب.

وأشار حامد إلى تشكيل لجنة من المكتب الفني للمحافظ لرصد أي تعديات جديدة على الأراضي، مؤكدًا لجهات الولاية والأحياء على الأراضي تكثيف المرور لمتابعة الأراضي التي تم رفع التعدي عليها للحفاظ عليها، وإزالة أي تعديات فورًا.

ونوّه بعقد اجتماع دوري أسبوعي لبحث أي موضوعات متعلقة بلجنة استرداد الأراضي واتخاذ أي قرارات لإزالة أي تعديات ومتابعة الموقف التنفيذي لجهات الولاية للأراضي حق الشعب.

وأكد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير الأمن، أن هناك قرارات رادعة خلال الفترة المقبلة لردع المخالفين والمتعدِّين على أملاك الدولة، مضيفًا أنه سيتم عمل محاضر وغرامات وإزالة فورية لأي تعدٍّ، مؤكدًا التنسيق الكامل مع المحافظة والجيش الثالث الميداني وجميع الجهات الرقابية لإزلة أي تعديات في أي وقت من أجل حق الشعب.