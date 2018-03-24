السويركى يغادر المصرف المتحد لتولى منصب بأحد البنوك العربية

سهير محمدوقع الاحتيار على إيهاب السويركى مساعد العضو المنتدب للمصرف المتحد لتولى منصب عضو منتدب لأحد البنوك العربية العاملة فى السوق.وقالت مصادر لـ" المال" إنه من المقرر أن يبدأ السويركى مهمته فى منصبه الجديد بداية من شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من الحصول على موافقة البنك المركزى وال

سهير محمد

وقع الاحتيار على إيهاب السويركى مساعد العضو المنتدب للمصرف المتحد لتولى منصب عضو منتدب لأحد البنوك العربية العاملة فى السوق.

وقالت مصادر لـ” المال” إنه من المقرر أن يبدأ السويركى مهمته فى منصبه الجديد بداية من شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من الحصول على موافقة البنك المركزى والجمعية العمومية للبنك.

ويمتلك السويركى خبرة مصرفية تمتد إلى 30 عاما يتركز معظمها فى مجال إدارة المخاطر بأشكالها المختلفة، بالإضافة الى تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.

وتولى السويركى منصب مساعد العضو المنتدب لإدارة المكتب الفنى بالمصرف المتحد فى الفترة من أكتوبر 2016 قبل انتقاله لمنصبه الجديد وقبلها تولى رئيسا تنفيذيا لشركة النيل للتصنيف الائتمانى فى الفترة من 2014 الى 2016.

وعمل فى مجال إدارة المخاطر فى بنوك بلوم من 2012-2014 والقاهرة خلال الفترة 2009-2012 ومصرف أبو ظبى الإسلامى فى الفترة 2008-2009.