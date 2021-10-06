السويد والدنمارك توقفان استخدام لقاح مودرنا المضاد لكورونا مع الأصغر سنا

تشير البيانات الأولية إلى شبهة الإصابة بالتهاب القلب عند التطعيم بلقاح مودرنا

قالت السويد والدنمارك، اليوم الأربعاء، إنهما قررتا وقف استخدام لقاح مودرنا المضاد لكوفيد- 19 مع المجموعات الأصغر سنًّا، بعد تقارير أشارت لحدوث مضاعفات نادرة محتملة.

وذكرت وكالة الصحة السويدية أنها أوقف استخدام الجرعات مع الأشخاص الذين وُلدوا عام 1991 وما يليه، بعد أن أشارت بيانات إلى زيادة حالات التهاب عضلة وغشاء التامور في القلب لدى الشباب والبالغين الصغار الذين تلقّوا التطعيم.

مخاطر استخدام لقاح مودرنا

وقالت وكالة الصحة: “الارتباط واضح بشكل خاص فيما يتعلق بلقاح سبايكفاكس الذي أنتجته شركة مودرنا”. وأضافت أن مخاطر حدوث هذه الأعراض صغيرة جدًّا.

وأكدت الدنمارك أنها قررت وقف تقديم لقاح مودرنا للأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، التزامًا بالمبدأ الاحترازي. وأضافت أنها استخدمت لقاح فايزر/ بيونتيك كخيار أساسي لها لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية: “تشير البيانات الأولية إلى شبهة الإصابة بالتهاب القلب عند التطعيم بلقاح مودرنا”.

وأشارت إلى بيانات مستقاة من دراسة دنماركية غير منشورة يجري حاليًّا إرسالها إلى وكالة الأدوية الأوروبية ليتم تقييمها بشكل أكبر.

وستصدر بيانات نهائية خلال شهر.

وقالت السويد والدنمارك إنهما يوصيان حاليًّا باستخدام لقاح كوميرانتي من إنتاج شركتي فايزر وبيونتيك.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية إنها اتخذت القرار حتى رغم أن الالتهاب هو أحد المضاعفات شديدة الندرة التي لها مسلك معتدل والتي تعالج من تلقاء نفسها.

وقالت العديد من الجهات الرقابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية إن المنافع التي تجلبها الجرعات المستندة إلى تكنولوجيا الراسل ار.ان.أ المستخدمة من قِبل مودرنا وفايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد- 19 لا تزال تتفوق على المساوئ.