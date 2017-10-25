السويد وإيطاليا ترغبان في الاستثمار بالطاقة المتجددة بمصر

عمر سالمأعلنت السويد، وإيطاليا، عن رغبتها في الاستثمار بالطاقة المتجددة بمصر.جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يان تسيلف سفير السويد بالقاهرة ، وجيامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة.وأكد شاكر خلال الإجتماعين على تطلع جمهورية مصر العربية لتعميق الروابط وال

عمر سالم

أعلنت السويد، وإيطاليا، عن رغبتها في الاستثمار بالطاقة المتجددة بمصر.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يان تسيلف سفير السويد بالقاهرة ، وجيامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة.

وأكد شاكر خلال الإجتماعين على تطلع جمهورية مصر العربية لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل دول الإتحاد الأوروبى حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.

وأوضح الدكتور شاكر أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها التعاون فى مجال الطاقة المتجددة التى تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

ولفت الوزير إلى أن من أولويات القطاع تنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة.

وأشار إلى الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال من خلال إصدار تعريفة التغذية FIT، فقد تم انشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار.

وقال: “تم اطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة المميزة في أكتوبر الماضى ومن المقرر الإنتهاء منها فى نهاية أكتوبر الجارى”.

ولفت إلى أن خطة القطاع تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.

وأشار الوزير إلى موقع مصر المتميز الذى جعلها مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد أن كل من مصر والمملكة العربية السعودية تعملا على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات.

وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركةAfrica International Euro القبرصية لإجراء دراسة تتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان الذى يهدف إلى الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى بين مصر وقبرص واليونان.

وأشاد كل من السفير السويدى والسفير الإيطالى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبة بلادهما فى الإستفادة منها.

وأبدى سفير السويد عن رغبة بلاده فى التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى مجالات الطاقة المختلفة وعلى وجه الخصوص مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية.

وأبدى سفير إيطاليا عن رغبة بلاده فى دعم وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة المختلفة وتشجيع الإستثمار على أرض مصر من خلال الشركات والمستثمرين الإيطاليين .

وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

