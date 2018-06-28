السويد ترغب في التعاون مع مصر بمجال الكهرباء والطاقة

عمر سالماستقبل، صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جان تسيلف سفير السويد بالقاهرة، والوفد المرافق له.أكد شاكر، خلال الاجتماع، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل دول الاتحاد الأوروبى، وخاصة السويد، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقا

عمر سالم

استقبل، صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جان تسيلف سفير السويد بالقاهرة، والوفد المرافق له.



أكد شاكر، خلال الاجتماع، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل دول الاتحاد الأوروبى، وخاصة السويد، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كل الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها.



كما أشار إلى حجم الجهود والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء فى تحقيقها في في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018: حيث تم إضافة قدرات خلال تلك الفترة تزيد على 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة.



وأضاف أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت)، وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء، كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المتخصصة في تلك المجالات.



وعلى صعيد آخر وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضًا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018



وأوضح الدكتور شاكر أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها التعاون بين البلدين فى مجال تبادل الخبرات الخاصة بمشروعات استدامة الطاقة وتقديم الدعم الفنى والاستفادة من الخبرات السويدية لتحديث الشبكة طبقاً لأحدث التكنولوجيات.

وأشار، خلال الاجتماع، إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى موكدًا أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليًّا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًّا وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

كما يتم حاليًّا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظرًا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021،

ويتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية؛ للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، والجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مشرع الربط مع السودان.

وأكد الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.



ونوه بأن كلا من مصر والمملكة العربية السعودية تعملا على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات.

وأوضح أن مصر على أعتاب مصر على أعتاب الربط الكهربائى مع أوروبا من خلال قبرص بعد أن قامت شركة Euro Africa بتسليم الدراسة اللازمة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال قبرص طبقًا للجدول الزمنى المعد لذلك، وجارٍ التقييم من الجانب المصرى.

وأشاد سفير السويد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات معربًا عن رغبة بلادهما فى الاستفادة منها.



وأعرب السفير عن رغبة بلاده فى التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى مجالات الدراسات وتقديم الدعم الفنى، وسيتم التنسيق بين الجانبين لتحديد نقاط اتصال للبدء فى خطوات التعاون المرجوّة.



تأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى جميع المجالات، فضلًا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.